МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 мая, снизилось на 195 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,176 миллиона и составило 2,981 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 669 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 2,5 миллиона. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 3,169 миллиона.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 564 тысячи, до 3,616 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 4,18 миллиона. Первоначальный показатель составлял 4,173 миллиона.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 мая, выросло на 456 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 22,833 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 22,377 миллиона человек с 22,647 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.