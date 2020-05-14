МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 1 по 8 мая снизились на 0,9% и составили 562,4 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем международных резервов по состоянию на конец дня 8 мая составил 562,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 4,9 миллиарда долларов, или на 0,9%, главным образом в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара США на мировых рынках в указанный период", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.