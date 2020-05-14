МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что готовящийся план развития экономики должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста, в том числе за счёт структурных изменений.

Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"Как вы знаете, сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача — не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счёт глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах", — сказал он.