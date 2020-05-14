МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ожидает спада российской экономики приблизительно на 5% по итогам текущего года при условии средней цены на нефть в 34 доллара за баррель, об этом он рассказал на онлайн-сессии Московского академического экономического форума (МАЭФ), прошедшей в МИА "Россия сегодня".

Ранее, в частности, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов рассказал, что ожидает падения экономики страны на 6% по итогам текущего года, а Deutsche Bank понизил свой соответствующий прогноз до минус 6,4%.

"У меня и у моих коллег намного менее катастрофичные оценки спада в экономике. Если говорить о ВВП, то около 5% при цене на нефть 34 доллара за баррель", — сказал Клепач. Таким образом, этот прогноз совпадает с ожиданиями финансовых властей страны. В начале мая глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил в интервью газете "Ведомости", что за базовый сценарий министерством взято сокращение экономики по итогам текущего года на 5%, что соответствует и оценкам ЦБ.

При этом эксперт отметил, что нынешний уровень госрасходов и антикризисных мер в стране меньше, чем в 2008–2009 годах, однако они внесут свой вклад в поддержание экономики и доходов населения в этом году на 0,6% и поддержат примерно на 1 процентный пункт реальные доходы населения.

"Издержки шока и коронавируса, и падения цен на нефть – они большие, но система мер поддержки, она работает. Здесь может быть много рисков с тем, как мы будем выходить из кризиса, потому что многие меры, они все заканчивают свое действие в течение этого года, и это даст скорее такой откат назад с точки зрения потребления доходов населения на следующий год", — также отметил Клепач.

"Как я понимаю, пока решено не распечатывать Фонд национального благосостояния, за исключением только тех средств, которые тратятся по бюджетному правилу на текущие расходы. Если мы хотим получить действительно план восстановления экономики, нам надо использовать "резерв главного командования", но именно в инвестиционных целях", — заключил он.