МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. США и Китай после COVID-19 вступят в острую фазу новой холодной войны – конфликта технологий, в результате которого между странами возникнет "технологическая стена", говорится в докладе Deutsche Bank "Жизнь после COVID-19", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Обострение глобальной технологической холодной войны XXI века может расколоть мир на две половины "технологической стеной", созданием двух параллельных технологических режимов: США-центричного и Китае-центричного, которые не будут взаимодействовать между собой. Последствия создания этой "стены" могут ощущаться во всех сферах жизни по всему миру и продлиться десятилетиями, если не поколениями", — полагают экономисты.

Накануне президент США Дональд Трамп продлил запрет на сделки, угрожающие информационной безопасности США. Указ был подписан 15 мая 2019 года. Как пояснили тогда в Белом доме, он рассчитан на то, чтобы защитить США от "иностранных противников", посягающих на американские технологии. Многие расценили этот указ как направленный против КНР и китайской компании Huawei, одного из мировых лидеров на рынке телекоммуникаций. США уже много лет обвиняют Китай и, как утверждают в Вашингтоне, аффилированную с властями страны Huawei в промышленном шпионаже. Китай такие обвинения отрицает.

Недавнее исследование банка показало, что 41% американцев не хотят больше покупать вещи, сделанные в Китае, а 35% китайцев больше не купят американское. "Иронично, что именно технологии дали толчок глобализации, а этот поворот может еще больше разогнать холодную войну технологий", — отмечают в Deutsche Bank.

Экономисты Deutsche Bank рассчитали собственный DB Tech Cold War Index, который учитывает упоминания таких конфликтов в прессе. Оказалось, что за последние пять лет он имел тенденцию к росту и достиг максимума в апреле 2020 года, когда кризис, связанный с коронавирусом, спровоцировал жесткие заявления со стороны администрации США.

"Предыдущая Холодная война — между США и СССР – продлилась более четырех десятилетий, ее главным отличием от текущей является тот факт, что два блока крайне мало зависели друг от друга. Зависимость США и Китая, напротив, растет с 1970-х годов и уровень интеграции этих двух глобальных технологических режимов беспрецедентен. Его разрыв будет крайне болезненным и дорогостоящим", — заключают в банке.