МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Зарплата сотрудникам предприятий, не попавших в список работающих с 12 мая, должна сохраняться, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее мэр заявил, что с 12 мая в Москве начинается первый этап смягчения ограничительных мер для промышленных предприятий и строек, остальные ограничения продлеваются до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и на работе стало обязательным ношение перчаток и масок.

"Если ваше предприятие продолжает не работать в соответствии с моим указом, то президентом в его указе есть отсылка, что при таких мероприятиях сохраняется заработная плата работающих", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Мэр отметил, что для тех, кто был уволен, создана специальная упрощенная система регистрации безработных в Центре занятости Москвы "Моя работа" — регистрация в ней происходит дистанционно, без явки, и повышенное пособие быстро начисляется.