ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Новые данные по безработице оказались лучше прогноза администрации США, снижение безработицы говорит о начавшемся росте экономики страны, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 мая, снизилось на 195 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,176 миллиона и составило 2,981 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 669 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 2,5 миллиона. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 3,169 миллиона.

"Я думаю, что страховые выплаты по безработице, которые немного выше 2,9 миллиона, все еще очень тяжелая цифра, но эта цифра лучше, чем мы ожидали. Я думаю, что тот факт, что мы получили менее чем 3 миллиона (заявок на пособие), говорит о том, что в экономике начинается поворот, о чем говорят данные, поэтому мы ожидаем, что заявки будут и дальше снижаться, когда экономика повернет назад (в сторону роста — ред.)", — сказал Хассетт журналистам.