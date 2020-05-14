МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Акционеры ГМК "Норильский никель" в ходе годового собрания одобрили финальные дивиденды за 2019 год в размере 557,2 рубля на акцию (около 7,3 доллара по курсу ЦБ РФ на 7 апреля, дату рекомендации выплат дивидендов советом директором), следует из сообщения компании.

Таким образом, на выплату будет направлено в целом 88,2 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов). С учетом промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев 2019 года (в объеме 3,6 миллиарда долларов) общая сумма дивидендов за прошлый год составит 4,8 миллиарда. Реестр на получение дивидендов будет закрыт по состоянию на 25 мая.

В 2019 году "Норникель" дважды начислял дивиденды — по итогам первого полугодия в объеме 883,93 рубля на обыкновенную акцию, сумма выплат составила порядка 139,9 миллиарда рублей и за девять месяцев по 604,09 рубля на акцию в сумме на 95,6 миллиарда рублей.

Дивиденды компании по итогам 2018 года были утверждены в размере 792,52 рубля на акцию (порядка 125,4 миллиарда рублей, или 1,939 миллиарда долларов). Промежуточные выплаты за первое полугодие 2018 года составили 776,02 рубля на обыкновенную акцию (сумма — 122,8 миллиарда рублей, или около 1,8 миллиарда долларов).

Уставный капитал "Норникеля" состоит из 158,245 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" Олега Дерипаски (27,82%).