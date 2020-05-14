БРЮССЕЛЬ, 14 мая — ПРАЙМ. Руководитель Всемирной торговой организации (ВТО) решил покинуть этот пост на год раньше — 31 августа нынешнего года, сообщила организация.

"Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо объявил, что уходит в отставку 31 августа, сокращая свой второй срок ровно на один год", — говорится в ее релизе.

Сам Азеведо в ходе виртуальной конференции со всеми странами-членами ВТО отметил, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другой пост. Он сказал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве, а часть — в Бразилии.

"Это личное решение — семейное решение, и я убежден, что оно отвечает наилучшим интересам этой организации", — приводятся его слова в сообщении ВТО.

Азеведо считает, что организации стоит войти в новую фазу развития с новым руководителем. "Поскольку члены ВТО начинают формировать повестку дня работы организации в новых условиях после COVID, они должны делать это с новым генеральным директором", — заявил он.

Кроме того, Азеведо учитывал и процесс выбора нового руководителя организации. Начать поиск будущего главы ВТО было бы удобнее сейчас, чем в следующем году, отнимая время от подготовки к министерской конференции ВТО, которая должна пройти в 2021 году и призвана стать важным шагом на пути реформы организации.