МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель сократился в рублях на 450 миллиардов рублей, до 12,406 триллиона рублей по состоянию на 1 мая, а в долларах вырос почти на 3 миллиарда — до 168,352 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина России.

"По состоянию на 1 мая 2020 года объем ФНБ составил 12,406 триллиона рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", — говорится в сообщении. Это эквивалентно 168,352 миллиарда долларов.

На 1 апреля текущего года объем фонда составлял 12,856 триллиона рублей, что было эквивалентно 165,4 миллиарда долларов, или 11,3% ВВП.

Объем ликвидных активов фонда на 1 мая составил 8,439 триллиона рублей, что эквивалентно 114,5 миллиарда долларов, или 7,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,424 миллиарда долларов; 46,017 миллиарда евро; 8,922 миллиарда фунтов стерлингов. На депозитах в ВЭБ.РФ размещен 581 миллиард рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигации Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 215,596 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,229 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года составила 1,07 миллиарда долларов, что эквивалентно 78,822 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 апреля составила 1,197 миллиарда рублей.