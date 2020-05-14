ДОХА, 14 мая /ПРАЙМ/. Министры торговли и инвестиций "Группы двадцати" (G20) в четверг договорились содействовать реформе Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении по итогам их виртуального саммита, организованного министерством торговли Саудовской Аравии.

"Необходимо содействовать реформе ВТО ради улучшения ее деятельности и поддержания роли многосторонней торговой системы в обеспечении стабильности и предсказуемости международных торговых потоков", — отмечается в заявлении.

Участники встречи также договорились стремиться к повышению прозрачности и уведомлять ВТО о любой внешнеторговой мере, принятой в соответствии с обязательствами стран в этой организации.

Они также согласились работать вместе, чтобы обеспечить "свободную, справедливую, прозрачную, предсказуемую и стабильную торговую и инвестиционную среду, а также сохранить открытыми рынки".

Саудовская Аравия — председатель "Большой двадцатки" в этом году, и из-за распространения коронавируса различные саудовские министерства организуют министерские встречи в рамках работы группы в режиме видеоконференции.