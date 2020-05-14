МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Первичная переработка нефти на российских НПЗ в апреле выросла почти на 1%, или на 7 тысяч тонн в сутки по сравнению с апрелем прошлого года и составила 735,7 тысячи тонн в сутки, сообщает агентство Argus со ссылкой на предварительные данные Минэнерго.

"Первичная переработка нефти на российских НПЗ в апреле уменьшилась на 75 тысяч тонн в сутки по сравнению с мартом, но повысилась на 7 тысяч тонн в сутки относительно апреля прошлого года, до 735,7 тысячи тонн в сутки (22,07 миллиона тонн), согласно предварительным данным министерства энергетики страны", — пишет агентство.

Компании определяют загрузку НПЗ с учетом динамики цены нефтяного сырья и в зависимости от спроса на нефтепродукты. При этом переработка нефти в России обычно снижается в марте-мае, так как в этот период на многих крупных заводах проводятся профилактические ремонты оборудования.

Загрузка российских НПЗ в апреле уменьшилась на 9,3% относительно уровня марта и 8,7% по сравнению со средним показателем января-марта. В апреле прошлого года переработка нефти на заводах сократилась на 3,3% относительно марта и на 6,9% по сравнению со средним показателем января-марта.

Как отмечает агентство, в этом году влияние на загрузку НПЗ оказывает резкое снижение спроса на нефтепродукты в России и за рубежом из-за ограничения мобильности населения на фоне пандемии.