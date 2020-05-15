МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, займет больше года, 27% рассчитывают на шесть месяцев-год, говорится в исследовании EY "Как COVID-19 меняет российский бизнес?", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Оно проводилось с 24 по 30 апреля 2020 года, до объявления президентом России нового пакета мер государственной поддержки 11 мая. В исследовании приняли участие руководители более 230 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

"По мнению почти половины респондентов, восстановление российской экономики после снятия ограничительных мер займет более года. Еще 27% ответивших рассчитывают на возвращение к докризисным показателям в течение шести-двенадцати месяцев, а 21% респондентов надеются на восстановление экономики в течение полугода", — показало исследование.

Оценки респондентов в плане восстановления бизнеса собственных компаний после отмены ограничительных мер чуть более пессимистичны: 15% полагают, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.

"По мнению руководителей бизнеса, средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составляет не более трех месяцев, почти треть предприятий сообщили о падении выручки более чем на 50%… Только 6% опрошенных отметили рост выручки в период кризиса. Положительная динамика выручки наблюдается, в основном, в секторах производства товаров повседневного спроса, розничной торговли, а также информационно-коммуникационных технологий", — отметили в EY.

Среди отметивших снижение выручки более чем на 30% оказалось больше всего представителей компаний из сфер автомобилестроения, аэропортовой деятельности, туризма и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной продукции, розничной торговли, транспорта и логистики. Меньше других пострадали от кризиса предприятия химической промышленности, компании из сферы медицины и фармацевтики, а также производства товаров повседневного спроса.

"Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса: среди МСП до 20% считают, что находятся на грани закрытия уже сейчас или в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составляет 7%. Средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составляет несколько месяцев. При этом 80% топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием не считают, что текущий кризис может привести к прекращению деятельности их бизнеса", — отметил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.