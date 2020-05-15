МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Ввести в России новое пособие предложили правительству страны, сообщает телеканал RT. Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с предложением ввести специальное пособие для покупки масок и перчаток в период пандемии коронавируса.

По мнению автора инициативы, во многих субъектах России в рамках борьбы с распространением нового вирусного заболевания вводится масочный и перчаточный режим.

Волынец отмечает, что далеко не все граждане имеют финансовые возможности, чтобы обеспечить себя и свою семью средствами индивидуальной защиты.

"Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день", — обращается в кабмин глава НРК.

Из обращения следует, что пособие необходимо выплачивать каждый месяц вплоть до окончания эпидемии COVID-19 в России.

В исключительных случаях пособие можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток, считает Волынец.