КИЕВ, 15 мая – ПРАЙМ. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что намерен предложить новый законопроект по развитию в стране государственно-частного партнерства.

"Я хочу предложить национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции должны принадлежать частным субъектам, очень предприимчивым и талантливым украинцам… Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места", — цитирует Саакашвили агентство "Укринформ".

Он отметил, что собирается лишь помочь президенту Владимиру Зеленскому в осуществлении реформ и не имеет других амбиций, будет заниматься снижением госконтроля в бизнесе и готовит предложения по улучшению ситуации на таможне.

Указ Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован 7 мая. Глава государства отметил, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от этого шага.