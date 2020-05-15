МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику, о чем поручил доложить в понедельник. Кабмин подготовил решения для реализации новых мер поддержки

"Хорошо, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но здесь необходимо, чтобы мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам. И здесь прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику. И об этом мне доложить в понедельник", — сказал он после доклада главы Казначейства.

Мишустин попросил главу Федерального казначейства Романа Артюхина доложить о ситуации с дополнительными выплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

"Кроме того, сегодня истекает срок президентского поручения о дополнительных выплатах врачам, которые работают сейчас с максимальной нагрузкой. Все средства оперативно были доведены до регионов, однако не везде эти деньги дошли до людей без задержек. Мы это также обсуждали в среду. Роман Евгеньевич, здесь я прошу руководителя Федерального казначейства, прошу вас доложить о том, какая ситуация с выплатами медикам на сегодняшний день", — сказал Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, отметил глава правительства Мишустин.

"Хочу обратить внимание профильных министров и руководителей субъектов РФ — впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна", — сказал он.