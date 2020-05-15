МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал распоряжение, которым МИД РФ выделяется 900 миллионов рублей на оказание помощи гражданам РФ, которые не могут вернуться из-за рубежа в связи с коронавирусом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить МИДу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 900 000 тысяч рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в РФ", — говорится в документе.

МИД РФ также должен доложить в кабмин о целевом расходовании средств до 1 февраля 2021 года.