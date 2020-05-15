МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Вред пальмового масла по-прежнему не доказан, равно как и польза, а вот в том, что этот продукт позволяет обеспечить население дешевой едой и предотвратить голод, сомнений нет. Особенно актуально это в период коронавируса – даже всеобщий карантин не способен уронить "пальмовый рынок" всерьез и надолго.

Споры о пользе и вреде пальмового масла не утихают по мере того, как этот азиатский продукт занимает все больше места на столах потребителей. Напротив, чем больше его доля в нашем ежедневном рационе, тем сильнее разгораются дискуссии. Одни утверждают, что использование "пальмы" – единственный способ обеспечить население дешевой едой, другие считают, что такая дешевизна пагубна для здоровья.

ВОЙНА ЖИРОВ

Разберемся с каждым из этих пунктов отдельно. Дешевизна пальмового масла объясняется доступностью сырья – масличная пальма широко произрастает в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего, в Малайзии и Индонезии, а производство обходится сравнительно недорого. Таким образом, его доля на мировом рынке растительных жиров превышает долю масел из сои, рапса, подсолнечника и тем более оливы. Не говоря уже о животных жирах – в среднем они в три раза дороже "пальмы".

Доступность продукта жители развитых стран оценили давно. "Если объективно посмотреть на мировое потребление пальмового масла, то мы поймем, что это самое популярное растительное масло по объему потребления. С начала нулевых импорт "пальмы" в страны ЕС и США вырос в 2,5 и 6 раз соответственно", — говорит управляющий партнер агентства Agro&Food Сommunication Илья Березнюк.

При этом основными потребителями являются крупные корпорации, такие, как Nestle и Unilever — они скупают его оптом, миллионами тон. В основном, для производства пищевых продуктов – начиная от шоколада и выпечки и заканчивая детским питанием. По мнению многих экспертов, это позволяет обеспечить небогатое население доступной едой и не допустить голода. Некоторая доля идет на косметику и биотопливо.

Теперь о вреде. Однозначно сказать, что пальмовое масло опасно для здоровья людей, нельзя. "С одной стороны, оно содержит жирорастворимые витамины А, Е, D; мононенасыщенные жирные кислоты; антиоксиданты и лецитин, которые запускают восстановление клеток, принимают участие в обменных процессах и активизируют работу нервной системы. С другой, большая доля в составе насыщенных жиров делает это масло по свойствам ближе к животным, что приводит к повышению уровня холестерина, нарушениям работы печени, развитию ожирения", — рассуждает доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Поэтому употреблять продукты с пальмовым маслом ежедневно и в большом количестве не следует, особенно детям, беременным женщинам и людям с нарушениями работы пищеварительной системы. Кроме того, следует принимать во внимание, что "пальма" непривычна для европейского и российского желудка. Ведь азиаты ели его веками, а мы – лишь пару десятилетий.

Если человек потребляет достаточное количества белка с мясом, рыбой и молочными продуктами, сложных углеводов, овощей и немного кондитерских изделий или молокосодержащих продуктов с пальмовым маслом, то он не нанесет вреда своему здоровью, считает зампред комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

"Если же основу его питания составляют фастфуд и снеки, то через 3-5 лет он может ощутить эффект от нездорового питания", — отметила она.

При этом эксперт указала, что мнение о том, что пальмовое масло позволяет обеспечить потребителей доступной едой, не совсем верно. Современное пальмовое масло с пониженным содержанием транжиров — не самый дешёвый ингредиент. Поэтому, прежде всего, его используют для увеличения срока годности и улучшения возможностей хранения и транспортировки — срок годности у таких продуктов выше, а перепады температуры не влияют на свойства и товарный вид продукта.

По словам Березнюка, ограничения, применяемые в большинстве стран к пальмовому маслу, нередко связаны с борьбой за экологию и исчезновением редких животных из-за вырубки тропических лесов под плантации пальмы. "Да, есть доклады ВОЗ о влиянии пальмового масла на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Но та же ВОЗ не отрицает и научные труды ряда ученых, которые данную теорию опровергают", — указал он.

РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

У России, как всегда, собственный путь. Существует мнение, что на наш рынок поступает низкокачественное или "техническое" пальмовое масло, которое дешевле того, что поставляют в развитые страны. Это, по заверениям экспертов, не совсем так.

Качество растительного масла принято оценивать по такому показателю как перекисное число, которое показывает степень окисленности жира. Согласно действующему в РФ техническому регламенту Таможенного союза, перекисное число для всех видов масла должно быть не выше 10,0 мэкв/кг. Аналогичное значение установлено и международным стандартом — Codex Alimentarius, документом, который применяют во всем мире для контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Таким образом, по этой позиции европейское и российское законодательство в области пищевой безопасности единодушно, рассказала Мясникова.

Наиболее вредным компонентом всех жиров (в том числе, животных) являются трансжиры. Именно они, по мнению медиков, вызывают тяжелые заболевания. Считается, что опасная для человека доза — 3 грамма трансжиров в день. Но здесь особой угрозы со стороны пальмового масла для россиян нет. С января 2018 года российский норматив по содержанию трансжиров в масложировой продукции ничем не отличается от европейского и установлен на уровне не более 2% от общего содержания жира в продукте.

Другое дело — содержание глицидиловых эфиров жирных кислот, которые образуются в растительных маслах при производстве и переработке из-за высоких температур и относятся к потенциальным канцерогенам. Содержание глицидола с 2018 года в растительных маслах регламентируется в Европе, в то время как в России предельно допустимые количества не контролируются.

УДАР ОТ COVID-19

Неожиданные коррективы в мировое потребление пальмового масла внес "коронавирусный кризис". По данным Малайзийского совета производителей пальмового масла (MPOC), мировой спрос из-за коронавируса с февраля сократился на 25%. Схожие оценки у Росстата — импорт пальмового масла в РФ за 2 месяца снизился на 25,3%.

По оценкам MPOC, виновато в этом падение продаж в общепите. Домашние повара используют меньше растительного масла, чем рестораны и предприятия общественного питания, говорит ведущий аналитик отрасли Джеймс Фрай.

Негатива рынку добавила ситуация с падением цен на нефть, которая делает нерентабельным производство биотоплива из пальмового масла. В результате, цены на него падают как в регионе произрастания, так и во всем мире.

СЛЕЗТЬ С ПАЛЬМЫ

Однако это временное явление, которое, как надеются эксперты, вскоре пройдет. Глобально же пищевая промышленность не готова "слезть с пальмы". Полный отказ от дешевого жира скажется на конечной стоимости продуктов питания. Производители будут вынуждены минимизировать издержки производства и увеличивать цены для получения прибыли, поскольку ни один из них не будет работать себе в убыток. Пальмовое масло используется при производстве широкого спектра продуктов питания, в том числе, заменителей грудного молока. И отказ от него при их производстве потребует изменения всего технологического процесса, приведет к росту стоимости продуктов, а в ряде случаев будет попросту невозможен, считает Петрова.

По мнению директора Synergy Café Лады Высоковской, полный отказ от пальмового масла, по сути, может изменить экономику. "Объем этого продукта на рынке велик и его нужно чем-то заменить. Заменять на другие продукты одномоментно и за короткие сроки не получится, так как будет необходимо время на организацию и переоборудования предприятий, а это финансовые затраты. От этого конечный продукт в цене вырастет", — считает она.

Такой подход актуален и для российских производителей, пекущихся о росте экспорта. В прошлом году они продавали за рубеж 632,5 тысячи тонн кондитерских изделий, что на 22% больше, чем годом ранее. А в денежном эквиваленте наши экспортеры заработали свыше 1,4 млрд долларов, что является рекордом.

"При этом мы все понимаем, что для достижения цели к 2024 году нарастить экспорт до 24 млрд долларов, с учетом эпидемии и девальвации национальной валюты и как следствие — роста себестоимости у производителей становится гораздо сложнее. В таких условиях импорт пальмового масла будет только расти", — прогнозирует Березнюк.

Аналитики американского Минсельхоза надеются на восстановление спроса уже к 2021 году – коронавирусные ограничения понемногу отступают, нефть дорожает, а люди вновь выходят в свет и устраивают совместные трапезы вне дома. По их прогнозам, импорт вырастет на 1,6 млн тонн — ​до 49,2 млн тонн, поскольку продовольственный и промышленный спрос восстановится после экономических ударов от пандемии коронавируса. ​