БРЮССЕЛЬ, 15 мая — ПРАЙМ. Европарламент рекомендовал Евросоюзу создать фонд восстановления от кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом, в размере 2 триллионов евро, говорится в сообщении ЕП на основе принятой в пятницу резолюции.

"ЕС нужен пакет восстановления на 2 триллиона евро", — говорится в релизе.

Ранее Европарламент отмечал, что средства из этого фонда должны выделяться в основном в виде грантов, а не кредитов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ЕС на ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. Некоторые страны уже начали ослаблять карантинные меры.

Одна экономика ЕС серьезно пострадала от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае его полной реализации может составить несколько триллионов евро.

Кроме того, власти ЕС предложили создать специальный фонд восстановления от кризиса, который, как отмечалось ранее, может быть связан с совместным бюджетом ЕС.

Евросоюзу также необходимо определиться с параметрами многолетнего финансового плана на 2021-2027 годы, с учётом которого затем будут составляться годовые общие бюджеты ЕС. В феврале, еще до острой фазы кризиса коронавируса в союзе, на специальном саммите, посвящённом многолетнему финансовому плану, страны ЕС договориться не смогли.

Парламент также настаивает на том, что новый фонд должен финансироваться посредством выпуска специальных долгосрочных "облигаций восстановления" и идти в дополнение к общему семилетнему финансовому плану стран ЕС, а сам такой многолетний бюджет союза стоит увеличить.

Европейская комиссия к 27 мая подготовит предложения по семилетнему финансовому плану ЕС и инструментам по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Ранее, выступая в Европарламенте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что средства на восстановление экономики ЕС будет предусмотрены как в бюджетном плане на 2021-2027 годы, так и в специальном инструменте восстановления. Этот инструмент может финансироваться за счет заимствований Еврокомиссии с учетом определенного лимита.