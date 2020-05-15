МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред ЕР Андрей Исаев предлагают переходить на систему страхования от безработицы.

Данная инициатива содержится в перечне предложений в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который Неверов и Исаев направили секретарю генсовета партии Андрею Турчаку.

Как отмечают депутаты, кризис показал недостатки текущей модели финансирования пособий по безработице — из федерального бюджета. Поясняется, что пособие стало аналогом социальной помощи, имея один источник выплаты — федеральный бюджет, не учитывало связь с предыдущим статусом занятости.

"Страховая модель пособия (как в развитых странах мира) позволила бы избежать многих проблем, способствовала легализации занятости", — пишут депутаты, обращая внимание на необходимость перехода на страхование от безработицы.