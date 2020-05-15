Розничные продажи в США в апреле рухнули к марту на рекордные 16,4%
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в апреле упал на 16,4% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Таким образом, падение показателя достигло нового исторического рекорда. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали падения показателя на 12% в месячном выражении.
Показатель в марте был пересмотрен до снижения на 8,3%, первоначально падение оценивалось в 8,7% и было названо рекордным.
https://1prime.ru/state_regulation/20200515/831452019.html