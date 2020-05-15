МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле снизился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Чистое кредитование остального мира частным сектором в январе-апреле 2020 года сложилось в размере 23,9 миллиарда долларов (27,6 миллиарда долларов в январе-апреле 2019 года)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, в отличие от ситуации годом ранее, когда основную роль в динамике показателя играло накопление иностранных активов частным сектором, в рассматриваемом периоде существенным стало снижение внешних обязательств банков при уменьшении объема операций по размещению средств за рубежом прочими секторами.

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле снизилось на 42% в годовом выражении и составило 35,6 миллиарда долларов, сообщает ЦБ.

Как отмечает регулятор, особенно заметное ослабление торгового баланса произошло в апреле этого года за счет опережающего сжатия экспорта в результате ухудшения совокупного внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры международного рынка углеводородного сырья

Ранее ФТС сообщала, что положительное сальдо внешней торговли РФ в первом квартале снизилось на 31,7% в годовом выражении и составило 32,1 миллиарда долларов.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле снизилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 23,5 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Годом ранее профицит составлял 40,1 миллиарда долларов.

"Динамику показателя определило серьезное ослабление торгового баланса, особенно заметное в апреле с.г., за счет опережающего сжатия экспорта в результате ухудшения совокупного внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры международного рынка углеводородного сырья", — отмечает ЦБ.