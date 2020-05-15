МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, поднялся до 73,7 пункта с уровня апреля в 71,8 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, снижения показателя — до 68 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в мае, по предварительной оценке, вырос до 83 пунктов с уровня предыдущего месяца в 74,3 пункта, а индекс экономических ожиданий — снизился до 67,7 пункта с 70,1 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.