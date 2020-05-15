МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с профицитом в 0,4% ВВП, или 122,881 миллиарда рублей, оценка за первый квартал повышена почти в 10 раз — профицит составил 113,381 миллиарда рублей или 0,5% ВВП, сообщается на сайте министерства.

Объем поступивших доходов за четыре месяца превысил 7,002 триллиона рублей, что составляет 34% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 2,222 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 4,779 триллиона рублей.

Расходы бюджета за четыре месяца были исполнены в объеме 6,879 триллиона рублей, или 35% к общему утвержденному годовому объему и 31,5% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

При этом Минфин существенно повысил оценку профицита бюджета за первый квартал: он составил 113,381 миллиарда рублей или 0,5% ВВП. Месяцем ранее министерство оценивало его почти в десять раз ниже: предварительная оценка составляла 12,408 миллиарда рублей или 0,05% ВВП.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за четыре месяца 3,951 триллиона рублей, или 30% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; Федеральная таможенная служба – почти 1,5 триллиона рублей, или 27,4% к прогнозным показателям на текущий года. Наибольший прирост доходов отмечается от других органов — они перечислили в казну за январь-апрель 1,551 триллиона рублей, или 79,5% к годовому прогнозу.