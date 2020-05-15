ВАШИНГТОН, 15 мая — ПРАЙМ. Палата представителей США в пятницу одобрила процедуру голосования по законопроекту о выделении еще 3 триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса, свидетельствуют результаты голосования.

За предложенную процедуру, которая ограничит дебаты по законопроекту, то есть затягивание его обсуждения, высказались 207 конгрессменов (демократы), против – 199. Это открывает путь к принятию документа, который пользуется поддержкой демократического большинства в палате.

Документ под пафосным наименованием "Закон о героях" (работниках жизненно важных отраслей) поддерживают демократы, у которых большинство в палате. Республиканцы, которые обычно выступают против прямой раздачи денег штатам и организациям, предпочитая налоговые послабления, против.

В случае принятия документа, в чем нет сомнений, спикеру палаты Нэнси Пелоси предстоит торг с сенатом, где большинство у республиканцев, и Белым домом. И республиканцы в сенате, и Белый дом высказывались против подобного шага, заявляя, что с последнего 2-триллионного пакета помощи прошло недостаточно времени, чтобы определить, нужны ли такие гигантские вливания американской экономике. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм относительно законопроекта — по его словам, нужен более "узконаправленный" документ. Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу в свою очередь сказал, что закон, по его мнению, направлен "мимо цели"

На сегодняшний день конгресс выделил в сумме около 3 триллионов долларов на поддержку экономики.