МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Россия и Турция договорились о снятии взаимных ограничений для транзита автоперевозчиков, следует из сообщения Минтранса РФ.

"Сегодня состоялся очередной телефонный разговор министра транспорта РФ Евгения Дитриха с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу. Стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок. Также была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит", — сообщает Минтранс.

В своем предыдущем телефонном разговоре, который состоялся 11 мая, стороны договорились приложить совместные усилия для обеспечения перевозок грузов автотранспортом без ограничений по времени пребывания перевозчиков в обеих странах. Российская сторона также допускала, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года.