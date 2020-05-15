МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением НДС) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

В частности, речь идет о списании таких платежей индивидуальным предпринимателям (ИП) и налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавируса, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.

Правительству также поручено обеспечить предоставление ИП права на уменьшение суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на величину одного МРОТ.

Кроме того, Путин поручил обеспечить предоставление физлицам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, единовременной выплаты из федерального бюджета в размере одного МРОТ на уплату в 2020 году этого налога, а также возврат таким налогоплательщикам сумм указанного налога, уплаченных за налоговые периоды 2019 года.

Срок исполнения поручений — 1 июня, ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Перечень поручений утвержден по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в РФ, состоявшегося 11 мая.