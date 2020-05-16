МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Погрузка на сети РЖД в 2020 году может упасть на 11% по сравнению с предыдущим годом, допускает министр транспорта России Евгений Дитрих.

"Я думаю, что процентов на 11% упадем по году", — сообщил Дитрих на вопрос о прогнозе погрузки на сети РЖД на 2020 год.

Он отметил, что очень сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация.

"Мы смотрели первый квартал, у нас было в районе 4,5% минус… Второй квартал вроде начал нам давать какую-то надежду, что мы будем выравнивать, по некоторым видам грузов даже пошел рост. Вполне возможно, (оказали влияние — ред.) какие-то регуляторные меры, которые, как правило, не имеют комплексное значение, кого-то поддерживают, а у кого-то, соответственно, что-то отбирают", — добавил министр.

Погрузка за январь-апрель 2020 года составила 407,5 миллиона тонн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка в апреле 2020 года снизилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 100,8 миллиона тонн, сообщила компания.

Ранее РЖД прогнозировали в 2020 году рост погрузки на 2,9%. При этом генеральный директор компании Олег Белозеров сообщал в марте, что РЖД пересмотрят этот показатель до снижения как минимум на 1%. Однако газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала в апреле, что РЖД на фоне пандемии коронавируса и вызванной ей экономической ситуацией разрабатывают стресс-сценарий с сокращением погрузки на 5%.