МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и членов тренерских штабов в Россию, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

Действие постановления распространяется на тех, кто имеет трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все, кто прибыл из-за границы, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.