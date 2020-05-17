МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете ФРС США, передает РБК.

"Стоимость активов остается уязвимой к значительному снижению, если пандемия будет развиваться в непредсказуемом направлении, экономические последствия окажутся более неблагоприятными или в финансовой системе вновь возникнут сложности", — отмечается в документе.

Регулятор считает, что в из-за пандемии под давлением может оказаться недвижимость, включая коммерческий сектор и сельскохозяйственные помещения, хотя цены в этой области, как правило, не сразу реагируют на изменение экономической ситуации.

Не менее уязвимыми из-за коронавируса, по прогнозу ФРС, будут закредитованные предприятия и бизнес.