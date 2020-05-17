МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минобрнауки рекомендует вузам предоставить рассрочку студентам на платное обучение, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Мы сейчас понимаем, что вузы получают от студентов огромное количество обращений по поводу рассрочек. И мы также этот разговор ведем, рекомендуем вузам максимальные рассрочки по возможности предоставлять, но это всегда индивидуальная история", — сказал Фальков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Министр также рассказал о стоимости платного обучения. "Следующий год, с учетом всех обстоятельств, наиболее оптимальное решение, которое поддержали большинство абсолютно университетов, мы обсуждали его с президиумом Российского союза ректоров, такое решение принято коллегиальное о сохранении стоимости обучения на уровне 2019 года, о неиндексации стоимости обучения", — сказал он.