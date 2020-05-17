МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Промышленные предприятия в Подмосковье начнут работать с понедельника, снимается с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев сообщил, что с 18 мая в Московской области будут отменены несколько важных ограничений.

"С завтрашнего дня… начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ. Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями", — написал он на своей странице в "Вконтакте".