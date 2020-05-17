По просьбе аппарата вице-премьера исправлены заголовок и первый абзац, уточняется название авиакомпании.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания Red Wings должна до 2024 года приобрести до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 16 самолетов МС-21, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"До 24 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов "Суперджет" и 16 самолетов МС-21. Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организации сервиса и ремонта, для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным", — заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1".