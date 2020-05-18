МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, уменьшился на 0,9% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали снижения на 1,2%.

В годовом исчислении ВВП страны за три месяца уменьшился на 3,4% при прогнозе 4,6%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, уменьшился на 0,7%. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,6%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,4% в квартальном выражении, частных — на 0,5%. Экспорт в квартальном выражении сократился на 6%, а импорт — на 4,9%.