МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенные рейтинги Бразилии (долгосрочный рейтинг эмитента в национальной и иностранной валюте и рейтинг необеспеченных долговых обязательств в иностранной валюте) на уровне "Ba2" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Moody's отмечает, что рейтинговое действие обусловлено тем, что недавняя динамика долга и благоприятные условия процентных ставок обеспечили достаточный буфер для управления ростом задолженности в результате экономического шока, связанного с пандемией коронавируса. На 2019 год государственный долг страны снизился до 75,8% ВВП по сравнению с 76,5% ВВП на конец 2018 года.

До экономического шока, связанного с коронавирусом, Moody's ожидало, что финансовые показатели Бразилии улучшатся, а долг продолжит стабилизироваться. Однако теперь агентство ожидает ухудшения показателей и роста долга до 88% ВВП в 2020-2021 годах.

По оценке агентства, эффективность кредитно-денежной и макроэкономической политики усилилась за последние два года. Это будет способствовать восстановлению экономики после кризиса.

Стабильный прогноз определяется ожиданием агентства, что власти страны возобновят консолидацию бюджета и реформы, и в ближайшие годы ухудшение состояния бюджета будет стабилизировано и устранено.