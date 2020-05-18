МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Белоруссии на уровне "В" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение отражает ожидания Fitch, что улучшенная структура политики Белоруссии позволит сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств", — говорится в сообщении.

Рейтинг страны, по мнению агентства, отражает улучшение макроэкономической стабильности, высокий доход на душу населения, взвешенную бюджетную политику и хорошую историю погашения долга.

При этом Fitch отметило низкие объемы валютных резервов, слабые перспективы экономического роста страны, высокую подверженность госдолга валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые показатели управления по сравнению с государствами с аналогичным рейтингом.

В начале апреля другое международное рейтинговое агентство — S&P Global Ratings — сохранило долгосрочные кредитные рейтинги Белоруссии в национальной и иностранной валютах на уровне "B", прогноз — стабильный. Агентство отмечало, что стабильный прогноз связан с ожиданиями того, что накопленные валютные резервы центробанка Белоруссии должны позволить правительству осуществить предстоящие выплаты по долгу в течение следующих 12 месяцев.