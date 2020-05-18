МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Распоряжение по дополнительным выплатам более 114 тысячам работников соцучреждений, работающих с COVID-19, подписано, на это выделят более 7 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, которое было 11 мая, президент поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы предоставить доплаты работникам социальных организаций, которые продолжают трудиться в условиях распространения коронавирусной инфекции в домах престарелых, в других подобных организациях. Соответствующее постановление и распоряжение о материальной поддержке таких сотрудников социальных учреждений подписаны", — рассказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

На эти цели, как отметил Мишустин, будет выделено около 7 миллиардов 700 миллионов рублей, что позволит обеспечить выплатами более 114 тысяч специалистов.

"За период с 15 апреля по 15 июля им ежемесячно будет начисляться специальная доплата. Размер ее зависит от того, есть ли в медучреждении больные коронавирусной инфекцией или нет. В первом случае врачи будут получить по 60 тысяч рублей, во втором — по 40 тысяч. Средний медицинский персонал, а также социальные работники, психологи, педагоги, логопеды и другие — по 35 и 25 тысяч соответственно. Младший медицинский персонал и сиделки — по 20 и 15 тысяч соответственно. Технические и другие сотрудники — по 15 и 10 тысяч. Кроме того, для них будет введен сменный режим работы — 14 календарных дней", — добавил Мишустин.