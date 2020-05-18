ЛОНДОН, 18 мая — ПРАЙМ. Великобритания и США планируют 15 июня начать второй раунд переговоров о свободной торговле, обсуждения состоятся в онлайн-формате, говорится в заявлении британского министерства по международной торговле.

Британскую сторону на переговорах представляет министр по международной торговле Лиз Трасс, американскую – торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

"Посол Лайтхайзер и я договорились, что второй виртуальный раунд состоится на неделях, начинающихся 15 и 22 июня", — сказала Трасс.

"Обе стороны надеются, что переговоры по всеобъемлющему торговому соглашению могут продолжаться ускоренными темпами", — отмечается в заявлении британского министерства.

Первый этап торговых переговоров прошел в первой половине мая. В них приняли участие около 30 рабочих групп, которые обсудили вопросы взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса, налогообложения, таможенного контроля, инвестиций, устранения технических торговых барьеров, соблюдения конкуренции и т.д.

"Встречи были позитивными и конструктивными, отражая общее стремление обеспечить амбициозное соглашение, которое значительно усилит торговлю и инвестиции между нашими экономиками – первой и пятой по величине в мире", — подчеркнули в британском ведомстве.

Предполагается, что будущая сделка вступит в силу после окончания переходного периода по Brexit, который завершится 31 декабря 2020 года.