МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Волжский трубный завод" (входит в Трубную металлургическую компанию, ТМК) опубликовал оферту о выкупе 358,758 миллиона акций ТМК по цене в 61 рубль за одну бумагу, следует из материалов компании.

Срок принятия добровольного предложения — "70 дней с момента получения добровольного предложения Публичным акционерным обществом "Трубная металлургическая компания".

ТМК в начале апреля объявила о намерении выкупить через дочернюю компанию "Волжский трубный завод" более 358 миллионов собственных акций по цене 61 рубль за бумагу, после чего в июле провести делистинг на Лондонской фондовой бирже.

Вместе с тем 23 апреля ЦБ РФ счел оферту Волжского трубного завода на выкуп акций ТМК несоответствующей требованиям закона и направил ее "дочке" предписание. В ТМК после этого заявили, что предписание носит технический характер и может не повлиять на сроки и цену выкупа акцию. Исходя из опубликованного 18 мая сообщения, уточненная оферта была представлена в ЦБ 30 апреля.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8