18 мая — Dow Jones. Власти некоторых штатов США на текущей неделе смягчают карантинные ограничения, тогда как Всемирная организация здравоохранения проведет свое ежегодное собрание в формате видеоконференции, а фармацевтические компании продолжают работу над вакциной от коронавируса.

Число случаев заражения по всему миру превысило 4,7 млн, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в то время как правительства и производители препаратов размышляют над тем, как осуществлять внедрение вакцин, первая партия которых предназначена для медицинских работников, которые непосредственно контактируют с заболевшими. В разных странах мира разрабатывается примерно 100 вакцин, восемь из которых, в частности, препараты компаний Moderna Inc. и Pfizer Inc., уже испытываются на людях.

Вирус продолжает распространяться по территории США, которые сильнее других стран пострадали от пандемии. На долю США приходится треть всех мировых случаев заболевания, примерно 1,5 млн, а число смертей в стране превысило 89 500, что составляет более четверти от более чем 315 000 летальных случаев в мире.

В Техасе в понедельник должны открыться тренажерные залы и кинотеатры, несмотря на возросшее число зараженных и смертельных случаев заболевания. Власти Айдахо разрешили заведениям общественного питания возобновить работу при условии соблюдения правил социального дистанцирования. В Нью-Джерси в воскресенье вновь заработали компании, оказывающие услуги проката яхт и катеров.

В связи с потеплением на пляжах Нью-Йорка и Нью-Джерси собрались толпы отдыхающих, подчеркивая то, насколько сложно властям наиболее пострадавшего от коронавируса региона США обеспечивать выполнение мер социального дистанцирования. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что не хотел бы открывать пляжи города к выходным в честь Дня поминовения.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в воскресенье призвал жителей проходить тестирование на Covid-19. По его словам, власти проводят около 40 000 тестов в день на 700 площадках. В Нью-Йорке выявлено 350 000 случаев заражения и 22 600 погибших от коронавируса, согласно официальным данным.

Начиная с понедельника, 194 страны примут участие в ежегодной ассамблее ВОЗ, которая будет проходить в формате видеоконференции. В рамках встречи будет обсуждаться инициатива Евросоюза и Австралии о проведении независимой оценки глобальных мер противодействия пандемии коронавируса и расследования действий ВОЗ по сдерживанию распространения инфекции.

Во многих местах в Азии отмечается рост числа заболевших, и ряд стран, включая Индию и Китай, по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности. Тем временем Южная Корея, напротив, смягчает карантинные ограничения.

Южнокорейские власти сообщили о 15 новых случаях заражения в понедельник и об одной смерти. Учитывая тренд на снижение заболеваемости, американским военным в Южной Корее теперь разрешено посещать заведения общественного питания, тренажерные залы за пределами военных баз, торговые центры и участвовать в прочих мероприятиях на открытом воздухе.

Вице-президент Samsung Electronics Co. Ли Джэён в понедельник посетил один из принадлежащих компании заводов по производству полупроводников в китайском Сиане. Согласно заявлению компании, это стало первым визитом руководителя международной компании в Китай с того момента, как вспышка коронавируса была объявлена глобальной пандемией.

В Индии в понедельник уже второй день подряд фиксировали самый большой дневной прирост числа подтвержденных случаев заражения. Индийское Министерство здравоохранения и охраны семьи сообщило о 5200 заразившихся, ввиду чего общее число случаев в стране достигло 96 169 при более 3000 погибших.

Рост числа заражений является проблемой для властей, которые хотели бы приступить к смягчению карантинных мер. Правительство Индии в воскресенье продлило действующие ограничения до конца месяца.

В Китае опасаются второй волны пандемии после выявления новых очагов заражений в северо-восточной провинции Цзилинь.

Китайские власти в воскресенье отчитались о семи новых случаях, четыре из которых оказались завозными, а два из трех остальных были обнаружены в провинции Цзилинь, граничащей с Россией и Северной Кореей. Вице-премьер КНР Сунь Чуньлань на выходных посетила провинцию, чтобы оценить усилия по сдерживанию распространения коронавируса, и шестеро высокопоставленных местных чиновников были уволены, согласно сообщениям китайских СМИ.

В Японии в понедельник заявили, что пандемии способствовала рецессии в стране. Третья по размеру экономика мира (после США и Китая) за январь-март сократилась на 3,4% в годовом исчислении, что было обусловлено последствиями пандемии коронавируса. Согласно пересмотренным официальным данным, в предыдущем квартале ВВП Японии упал на 7,3% годовых из-за повышения налога с продаж. Сокращение экономики на протяжении двух кварталов подряд принято считать рецессией. Японский министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура заявил, что во 2-м квартале ожидается еще более существенное сокращение ВВП после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ в апреле ввел чрезвычайное положение.

Ситуация в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона внушает больше оптимизма. В Таиланде после почти двухмесячного перерыва вновь заработали торговые центры одного из крупнейших тайских операторов торговой недвижимости Central Pattana PLC. В компании сообщили, что в воскресенье открыли 33 торговых центра, при этом внедрив меры по соблюдению дистанции между посетителями и отслеживанию их контактов. Теперь от посетителей требуется сканировать QR-коды и предоставлять контактную информацию.

Власти Таиланда в воскресенье сообщили о трех новых случаях заражения, ввиду чего общее число зараженных в стране теперь превышает 3 000.

Самый густонаселенный штат Австралии, Новый Южный Уэльс, в понедельник начал новую неделю без карантинных мер. Власти региона опубликовали план, направленный на сокращение использования общественного транспорта в пиковые часы за счет создания временных парковочных мест, велодорожек и расширения доступа к пешеходным маршрутам.

— Автор Liza Lin, Liza.Lin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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