МИНСК, 18 мая — ПРАЙМ. Белорусская калийная компания (БКК) подписала с индийской IPL контракт на поставку калийных удобрений в Индию до конца текущего года по цене 230 долларов за тонну на условиях CFR, говорится в сообщении пресс-службы БКК.

"Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия, компания IPL, подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года по цене 230 долларов за тонну на условиях CFR", — отмечается там.