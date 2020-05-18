МОСКВА, 18 мая – РИА Недвижимость. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало создание регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области, заявил РИА Недвижимость министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В декабре 2019 года вице-премьер РФ Виталий Мутко вместе с правительством Московской области договорились о создании Фонда дольщиков Подмосковья. Он добавил, что первое заседание фонда могло бы состояться в феврале.

"Основная деятельность фонда будет направлена на завершение строительства проблемных многоквартирных домов застройщиков, признанных банкротами, и иных объектов. В настоящий момент сформирован план по восстановлению прав граждан на три года вперед. Мы разместили информационные сообщения на портале ds.mosreg.ru по всем домам, решение по которым будет найдено с применением механизмов фонда", — сказала Федотова.

Глава ведомства отметила, что фонду еще предстоит завершение строительства объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских садов, школ, поликлиник, для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность.