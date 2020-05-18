БЕРЛИН, 18 мая — ПРАЙМ. Германия и Франция предлагают создать фонд для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в видеоформате с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Нам нужен фонд для восстановления, и о том, как может выглядеть такой фонд, Германия и Франция провели интенсивные обсуждения. Целью является, чтобы Европа сплоченно и солидарно вышла из этого кризиса. Мы знаем, что вирус по-разному повлиял на наши страны, и есть угроза сплоченности ЕС с точки зрения экономического влияния этого вируса", — сказала Меркель.

"Мы хотим создать временный фонд на сумму в 500 миллиардов евро", отметила она.

Речь идет о том, чтобы "ускорить восстановление экономики" стран ЕС, средства из фонда направят в "наиболее пострадавшие секторы и регионы", сказала канцлер.