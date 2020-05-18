МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Провал переговоров стран сделки ОПЕК+ в начале марта и падение спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 заметно повлияли на потоки нефти на традиционном для российской марки Urals рынке Европы, которой в последние два месяца пришлось иметь дело с агрессивной ценовой политикой Саудовской Аравии, сообщается в обзоре международного ценового агентства Argus.

"Европа традиционно является основным направлением для сбыта российской нефти, но в условиях агрессивной ценовой политики саудовская госкомпания Saudi Aramco смогла потеснить на рынке поставщиков Urals в минувшие два месяца", — говорится в обзоре.

Агентство указывает, что традиционным рынком нефти для Саудовской Аравии является АТР, по которому коронавирус ударил первым. И пока спрос в Европе оставался на более устойчивом уровне, королевство после провала переговоров ОПЕК+ объявило о скидках на сырье и увеличило поставки на европейский рынок. Так, в январе-апреле на него фактически направлялось в среднем 750 тысяч баррелей в сутки марки Arab Light (нефть этого сорта составляет около половины экспорта саудовской нефти) по сравнению с 570 тысячами в сутки за аналогичный период 2019 года.

"Основной прирост пришелся на март-апрель, когда отгружалось около 1 миллиона баррелей в сутки саудовского сорта по сравнению с менее 580 тысячами баррелей в сутки за те же месяцы годом ранее. Поставки Urals из (портов — ред.) Усть-Луги, Приморска и Новороссийска, напротив, снизились до 1,4 миллиона баррелей в сутки в марте-апреле по сравнению с 1,6 миллиона баррелей в сутки за такой же период прошлого года", — пишет агентство.

Многие европейские переработчики решили воспользоваться низкой ценой и закупили партии саудовской нефти, схожей по составу с Urals, отмечается в обзоре со ссылкой на данные аналитической системы Vortexa. Так, импорт этого сырья в Нидерланды в апреле вырос почти до 408 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 168,1 тысячи баррелей в стуки в марте. За этот период поставки Urals в регион, напротив, снизились на 40%, до 223,4 тысячи баррелей в сутки.

Польша также увеличила апрельские поставки Arab Light до 121,6 тысячи баррелей в сутки — на 27,9 тысячи баррелей в сутки больше марта. А вот объем морских поставок Urals сократился: в апреле в Гданьск поступило меньше 41 тысячи баррелей в сутки российского сорта по сравнению с более чем 88 тысячами баррелей в сутки в марте. Турция в апреле и вовсе прервала закупки Urals, впервые с мая 2018 года, зато турецкий переработчик Tupras предпочел приобрести в прошлом месяце одну парию Arab Light. В мае импорт Urals в Турцию также не ожидается.

ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ URALS

Впрочем, экспорт Urals в Европу по-прежнему поддерживает нефтепровод "Дружба". "Многие переработчики в Европе, имеющие доступ к нефтяным терминалам, смогли воспользоваться ценовой конъюнктурой, чтобы диверсифицировать источники поставок сырья, но компании, НПЗ которых расположены вдалеке от портов, продолжают получать Urals по трубопроводу "Дружба". Крупными европейскими получателями нефти по "Дружбе" являются несколько НПЗ в Польше, Германии, Венгрии, Чехии и Словакии", — отмечается в материале.

Еще одним фактором, способствующим сохранению спроса на Urals, вскоре станет предстоящее удорожание Arab Light: июньские партии сорта в Северо-Западной Европе подорожают на 6,55 доллара за баррель, до скидки 3,7 доллара за баррель к Brent, а в Средиземноморье контрактные цены вырастут на 6,35 доллара за баррель, до скидки 3,5 доллара за баррель к эталону.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом на встрече в начале марта, посвященной мерам поддержки рынка, страны ОПЕК+ не смогли преодолеть разногласия по будущему сделки. Тогда консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Заседание завершилось распадом сделки и ускорением падения цен на нефть.