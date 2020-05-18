МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Закупка бензина в Белоруссии могла оказаться для российских нефтяных компаний в апреле на фоне низких цен на нефть выгоднее собственного производства из-за действия демпфера, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ценовое агентство Argus сообщило в понедельник, что отгрузки бензина из Белоруссии в Россию железнодорожным транспортом в апреле показали резкий рост и составили 40,1 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за несколько лет. За весь 2019 года из Белоруссии было импортировано в Россию лишь 200 тонн продукта, уточняет агентство.

"Такой рост можно объяснить тем, что в России есть демпфирующий механизм, и когда внешние цены на нефть низкие, тогда компаниям фактически приходится доплачивать государству, чтобы продавать бензин. Получается, что своё топливо выходит дороже, чем импортное. Импортировать бензин из Белоруссии оказалось выгоднее из-за как раз этого действия демпфера", — сказал Юшков.

Он отметил, что за январь-март 2020 года Россия импортировала из Белоруссии всего 8,780 тысячи тонн нефтепродуктов. "То есть потенциально в апреле действительно мог произойти такой скачок в закупке, так как в апреле были самые низкие цены на нефть, именно в апреле был пик падения. Плюс между Россией и Белоруссией нет экспортно-импортных пошлин, что также могло повлиять на решение о закупке бензина в Белоруссии", — сказал эксперт.

Юшков отметил, что стоимость топлива в других странах действительно могла быть ниже, чем в России. "Однако если поставщик находится территориально далеко, то транспортная составляющая могла перекрывать эту выгоду. В случае с Белоруссией вполне возможно, что транспортные расходы оказались вполне приемлемыми", — заметил он.

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке.

В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.