МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Российский домен.RU по итогам 2019 года остался в пятерке крупнейших национальных доменов в мире, говорится в отчете Координационного центра доменов.RU/.РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня.RU и.РФ).

"2019 год выдался для домена.RU неплохим. "Юбиляр" сохранил свои позиции в мировом рейтинге. Он продолжает оставаться одним из крупнейших национальных доменов в мире и занимает 5-е место среди них", — приводятся в отчете слова директора КЦ Андрея Воробьева. В прошлом году исполнилось 25 лет домену.RU.

По итогам 2019 года в домене.RU было зарегистрировано 5 миллионов доменных имен. Среди крупнейших национальных доменов он уступает германскому.DE, китайскому.CN, британскому.UK и нидерландскому.NL. В целом по итогам 2019 года в национальных доменах зарегистрировано 157,6 миллиона имен, что на 4,2 миллиона регистраций (или на 2,6%) меньше, чем по итогам третьего квартала 2019 года.

Всего же в мире на 31 декабря 2019 года в мире насчитывалось 362,3 миллиона зарегистрированных доменных имен, что на 13,5 миллиона имен (или на 3,9%) больше, чем годом ранее. Безусловным лидером остается домен.COM, в котором зарегистрировано 145,4 миллиона доменных имен. В топ-10 всех крупнейших мировых доменов.RU занимает восьмое место, свидетельствуют данные отчета.

В нем отмечается, что домен.RU пользуется большой популярностью у россиян: 83,3% доменных имен в.RU зарегистрировано гражданами России. Что касается распределения по регионам страны, то больше всего доменных имен зарегистрировано в Москве и Московской области – 31,9%. Следом за ними идет Санкт-Петербург – 7,3%, также доменные имена в.RU активно регистрируются в Краснодарском крае (2,4%) и Свердловской области (2,3%).

В доменнои? зоне.РФ по итогам 2019 года насчитывалось 742,285 тысячи доменных имен, сокращение зафиксировано на 49,617 тысячи доменных имени (или на 6,3%). При этом по итогам 2019 года домен.РФ продолжает оставаться крупнейшим интернационализированным доменом в мире, отмечается в отчете

"Российские домены верхнего уровня следуют общемировым тенденциям в плане темпов роста регистраций", — говорится в отчете.