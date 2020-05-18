КИЕВ, 18 мая /ПРАЙМ/. За полтора месяца карантина из-за коронавируса COVID-19 на Украине стали безработными 200 тысяч человек, заявил в понедельник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что число безработных на Украине за период карантина, введенного из-за коронавируса, выросло в 10 раз. По данным госслужбы занятости на начало мая, статус безработного за время карантина получили 156 тысяч граждан, общее количество зарегистрированных безработных на Украине тогда составило 456,8 тысячи человек.

"Относительно экономического кризиса, конечно же, последствия есть. Кризис ударил по всем, Украина не исключение. У нас только количество безработных увеличилось за полтора месяца карантина на 200 тысяч человек", — заявил он в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности запрещено собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские.