ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая /ПРАЙМ/. Свыше 1 миллиона человек устроились на работу в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"За апрель в России устроилось на работу 1,1 миллиона человек. Пришли на предприятия и устроились", — сказал Котяков в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Он подчеркнул, что к концу июня, когда заканчивается трехмесячный срок действия большинства мер поддержки граждан, введенных в РФ из-за ситуации с коронавирусом, предстоит проанализировать ситуацию и понять, куда "двигаться дальше".

"Ожидаю, что у нас стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия, будет четко сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных. Причем часть этих безработных, мы увидим, это те граждане, которые ранее находились в "сером" секторе и которым мы будем всячески помогать найти свое официальное место работы", — отметил Котяков.