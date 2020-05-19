БРЮССЕЛЬ, 18 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Риска распада еврозоны из-за нынешнего экономического кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, нет, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в интервью изданиям Les Echos, Corriere della Sera, Handelsblatt и El Mundo, опубликованном на сайте регулятора.

Отвечая на вопрос, есть ли риск развала валютного союза, она сказала: "Нет. Ситуация совсем не та (что была при греческом кризисе 2015 года и кризисе суверенных долгов 2012 года — ред.) На этот раз речь не идет о кризисе, исходящем от финансового сектора и сектора недвижимости, который затем распространяется на всю экономику, ни о кризисе, когда одна страна полностью расходится с другими в результате неудачного сочетания экономической политики. Это симметричный шок, который поражает все экономики одновременно", — сказала она.

Лагард считает, что для евро нет рисков. "И я хочу напомнить вам, что (применение странами ЕС — ред.) евро является необратимым, это записано в Договоре ЕС", — сказала она.

Экономика еврозоны — валютного объединения 19 из 27 стран Евросоюза — может рухнуть на 8% в нынешнем году из-за борьбы с пандемией коронавируса, говорила Лагард ранее.

В ЕС на фоне пандемии нового коронавируса были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика ЕС серьезно страдает от борьбы с пандемией.

В связи с этим, ВВП всего Евросоюза, по новому майскому прогнозу Еврокомиссии, сократится по итогам нынешнего года на 7,4%, а еврозоны — на 7,7%, зато рост в следующем году серьезно превысит стандартные для этих объединений показатели и составит 6,1% в ЕС и 6,3% в еврозоне. Для сравнения, ВВП стран союза поднялся в прошлом году на 1,5%, а валютного блока – на 1,2%.