БРЮССЕЛЬ, 19 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Предложение Франции и Германии по фонду восстановления Евросоюза от кризиса в размере 500 миллиардов евро является амбициозным и, конечно, приветствуется, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард в интервью четырём изданиям — Les Echos, Corriere della Sera, Handelsblatt и El Mundo, опубликованном на сайте регулятора.

Германия и Франция предложили создать фонд для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в видеоформате с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее это предложение приветствовали глава Совета стран ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии, которая готовит предложения по такому фонду для рассмотрения всеми странами союза.

"Франко-германские предложения амбициозны, адресны и, конечно, приветствуются", — сказала она.

Власти ЕС на фоне негативного влияния коронавируса на европейскую экономику предложили создать специальный фонд восстановления от кризиса, который, как отмечалось, может быть связан с разрабатываемым в настоящее время совместным многолетним бюджетом ЕС на 2021-2027 годы. Европарламент рекомендовал Евросоюзу обеспечить такой фонд финансированием в размере двух триллионов евро.

Кроме того, страны ЕС уже одобрили пакет поддержки экономики союза и системы здравоохранения на 540 миллиардов евро, состоящий из ряда элементов.

"Этот пакет мер приветствуется, но очевидно, его недостаточно, чтобы чтобы снова запустить экономику еврозоны", — сказала Лагард в интервью.